Ronny Deila : "Je ne vois que ce qui a en face de moi et pour le moment, c'est mon projet au Standard"

Ce samedi soir (18h15), le Standard de Liège se déplace à Westerlo lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League.

Après avoir évoqué le joueur absent et les trois autres qui sont incertains pour le déplacement à Westerlo, Ronny Deila a évoqué la saison prochaine. "L'équipe devra être plus équilibrée avec des joueurs qui marquent naturellement, sont plus rapides et attaquent dans les petits espaces. Il faudra également plus de régularité et conserver le maximum de joueurs que nous avons en nos rangs", a confié le T1 des Rouches. "On a de très bons jeunes joueurs, mais il faut un bon mix. Quand ils sont arrivés ici, Philip Zinckernagel et Steven Alzate ont élevé le niveau de l'équipe. On veut être plus haut que cette sixième place la saison prochaine", a expliqué le technicien norvégien.

Il y a beaucoup d'incertitudes concernant l'avenir de l'entraîneur principal du matricule 16 puisqu'il serait la priorité absolue du Club de Bruges. "On parle de mon avenir ? Je ne me préoccupe pas de ce qui se dit dans la presse ou encore sur les réseaux sociaux, je suis concentré sur mon boulot et sur la saison à venir. Quoi qu’il arrive dans ma carrière, je serai toujours positif. Si je reste ici, c’est fantastique. Je ne vois que ce qui a en face de moi et pour le moment, c’est mon projet au Standard. C'est une saison fantastique à tous points de vue même si les derniers résultats sont un peu tristes car on voulait faire mieux durant ces Playoffs 2. On a beaucoup de travail devant nous avec Fergal Harkin et Pierre Locht pour préparer la saison prochaine. Si je veux plus de joueurs non ? Non du tout. Je veux un bon équilibre dans l'équipe afin que les jeunes soient guidés par plusieurs joueurs expérimentés", a conclu Deila.