L'Union Saint-Gilloise confirme cette saison, après sa seconde place exceptionnelle l'année passée. Mais les attentes ont changé autour du club.

L'Union Saint-Gilloise espère bien, cette fois, transformer l'essai et aller chercher le titre. La victoire des hommes de Karel Geraerts à Bruges a remis la machine en route, et l'USG peut mettre Genk à distance ce dimanche.

Mais l'Union est également apparue plus cynique, et Philippe Bormans s'en accommode très bien. "Nous n'avons peut-être pas proposé le plus beau football mais à Bruges, ce n'est pas toujours possible", reconnaît le CEO de l'USG dans Het Nieuwsblad.

"Pour tout le monde, c'est évident que l'Union doit gagner avec du beau jeu. Mais nous avons autant le droit de "gagner moche" que n'importe qui d'autre", estime Bormans. "Je constate que l'Union a un peu dégringolé sur l'échelle de la sympathie. Disons de 11 à 10", sourit-il en concluant.