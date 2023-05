La déclaration très étrange de Mike Trésor après son repositionnement

Auteur d'un nouvel assist ce dimanche face à l'Union (1-1), Mike Trésor a battu le record de passes décisives de Branko Strupar, ancien Limbourgeois.

Ce record, le joueur de Genk s'en souciait peu à la fin de la rencontre. "Pour moi personnellement, c'est très bien. Mais malheureusement, ça ne rapporte pas plus qu'un point à l'équipe."

"Ce n'est pas la première fois que nous laissons échapper des points après un bon match. En deuxième mi-temps, au fur et à mesure que le temps passait, il devenait de plus en plus clair qu'ils se contentaient d'un point. Ils ont formé un bloc de plus en plus bas et il est alors très difficile de se créer de grosses occasions", a analysé Trésor à propos de la rencontre.

Trésor a vu un Genk assez bon ce dimanche. Malgré tout, les Limbourgeois n'ont pris qu'un point et sont quasiment hors de la course pour le titre. "C'est encore mathématiquement possible et tant que c'est le cas, nous devons aller de l'avant. Nous devons faire ce que nous pouvons faire pour nous influencer : gagner nos propres matches. Nous verrons alors où nous en serons à la fin."

Wouter Vrancken a décidé de repositionner Trésor dans l'axe ce dimanche. Ce dernier s'est alors fendu d'une déclaration assez surprenante. "C'est (milieu offensif) mon poste de prédilection. C'est là que je peux avoir le plus d'influence sur le jeu, plus que sur le flanc gauche où j'ai évolué toute la saison."