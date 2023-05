Tedesco privé de plusieurs jeunes Diables Rouges pour les matchs de juin ?

Les 17 et 20 juin prochains, les Diables Rouges disputeront deux rencontres comptant dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024.

Pour ces deux matchs - face à l'Autriche puis en Estonie - le sélectionneur pourrait manquer de plusieurs jeunes Diables Rouges. La raison ? Ces derniers pourraient s'envoler vers la Roumanie et la Géorgie pour disputer l'Euro Espoirs.

Le Nieuwsblad annonce en effet que Jacky Mathijssen, le sélectionneur des Espoirs, a préselectionné Zeno Debast et Charles De Ketelaere. De plus, le jeune Arthur Vermeeren (Antwerp) pourrait quant à lui faire ses premiers pas avec la sélection.

L'Euro espors débutera le 21 juin pour les Belges, avec une rencointre face aux Pays-Bas. Une liste définitive doit être remise pour le 14 juin.

Cependant, il ne peut être exclu que De Ketelaere et Debast participent d'abord aux deux rencontres avec les Diables puis rejoignent ensuite les Espoirs. A noter que, cette compétition se situant en dehors des périodes officielles reconnues par la FIFA, les clubs peuvent refuser d'envoyer leurs joueurs.

Selon le Nieuwsblad, voici d'autres Espoirs présélectionnés : Mandela Keita et Michel-Ange Balikwisha (Antwerp), Kilian Sardella (Anderlecht), Senne Lammens, Nick Shinton et Jorne Spileers (Club de Bruges), Olivier Deman et Hugo Siquet (Cercle de Bruges), Louis Patris et Ewoud Pletinckx (OHL), Kyan Vaesen et Maxim De Cuyper (Westerlo), Matisse Samoise (La Gantoise), Maarten Vandevoordt (KRC Genk), Ignace Van Den Brempt (RB Salzbourg).