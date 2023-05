La sélection du Maroc avec un petit nouveau venu de l'Union, mais un "Belge" absent

Le Maroc affrontera le Cap-Vert en match amical le 12 juin, avant de se rendre en Afrique du Sud le 17 juin pour les qualifications en vue de la CAN 2023. Pour l'occasion, Walid Regragui a décidé d'appeler pour la première Ismaël Kandouss, défenseur franco-marocain de l'Union Saint-Gilloise.

Une belle récompense pour Kandouss qui réalise une belle saison au Parc Duden (45 matchs disputés en tout). Anass Zaroury, qui avait choisi le Maroc au moment de la Coupe du Monde 2022, est à nouveau appelé ; en revanche, pas trace dans le groupe de Bilal El Khannouss.

Notons le retour de Tarik Tissoudali, un beau symbole pour l'attaquant de La Gantoise lourdement blessé l'année passée et qui avait en conséquence manqué le Mondial 2022.

لائحة المنتخب الوطني لمباراتي الرأس الأخضر 🇨🇻 وجنوب إفريقيا 🇿🇦



🚨List for the matches against Cabo-Verde & South Africa#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/MFOnLU7RT4