Philippe Clement explique la passe difficile de Monaco

Monaco a enchaîné un troisième match sans victoire après sa défaite contre Rennes (2-0) samedi, lors de la 37e journée de Ligue 1.

Monaco continue sa descente au classement et occupe désormais la 6e place à une journée de la fin. Philippe Clement a revenu sur la défaite des siens et la mauvaise période du club asémiste. "Rennes est dans une bonne dynamique depuis des semaines, avec beaucoup de force offensive", a expliqué le coach monégasque à l'issue de la rencontre. "De manière générale, notre organisation a été bonne dans ce match, mais pas sur les deux buts. Offensivement, il nous a manqué de mieux utiliser les espaces. On a eu quelques occasions sur des phases de jeu arrêtées mais pas assez dans les transitions", a souligné le technicien belge.

L'AS Monaco est dans le creux depuis plusieurs semaines. "Un problème physique ? Non. Quand tu as toujours une semaine de récupération entre les matchs, c'est plus un problème de confiance. C’est un moment difficile, après avoir connu de meilleures périodes cette saison. Je me souviens que nous nous battions pour la deuxième place il y a encore peu de temps. Mais le niveau de l’équipe a effectivement baissé. De la colère ? Je ne suis pas en colère, car j’ai vu des joueurs qui ont tout donné pour prendre des points ici. Mais j’ai vu aussi des joueurs qui ne sont pas au top de leur confiance, c’était assez évident sur certaines situations. Il va maintenant falloir travailler dur pendant cette dernière semaine pour ramener les trois points contre Toulouse et regarder les résultats des autres rencontres",

Un point derrière Lille (4e) et à égalité avec Rennes (5e), Monaco doit s'imposer contre Toulouse lors de la dernière journée de Ligue 1 pour espérer pouvoir décrocher un ticket européen.