Jean-Sebastien Legros revient sur son départ du RFC Seraing : "Quand il n'y a pas d'attente, il n'y pas de déception"

Arrivé au Pairay en provenance de Dison pour devenir le T2 de José Jeunechamps, le Liégeois avait pris les rênes de l'équipe le 31 octobre dernier, mais il n'est pas parvenu à maintenir les Métallos en Jupiler Pro League.

La semaine dernière, le RFC Seraing, qui a terminé dernier de la Jupiler Pro League et a été relégué en Challenger Pro League, a annoncé s’être séparé de son entraîneur Jean-Sébastien Legros. "Cela a été une belle expérience avec la découverte de la D1A et cet apprentissage de la course au maintien. Quand on est plongé là-dedans, on apprend très vite en fait. On découvre beaucoup de choses d'un coup, et il faut être réactif et emmagasiner. Je sors renforcé de cette aventure sérésienne, mais aussi convaincu de ma capacité à évoluer au sein de l'élite du football belge même si les résultats ont été compliqués", nous confie le Liégeois.

© photonews

À la fin de la saison, l'ancien milieu de terrain n'a eu aucune nouvelle ni discussion avec Seraing. "Rien du tout. Je ne suis même pas déçu car finalement on n'a eu aucun échange. C'était déjà le cas durant l'année en fait. Les décideurs, je ne les connais pas et inversément. Quand il n'y a pas d'attente, il n'y pas de déception. C'est particulier comme situation car je n'ai eu aucun retour de la part des gens du FC Metz à propos d'un débriefing, de ma méthode de travail, des attentes et de la façon de fonctionner. Avec le peu de moyens mis à notre disposition et les conditions difficiles de travail, on a fait le maximum. C'est difficile de faire beaucoup mieux malgré la bonne entente et la solidarité mises en oeuvre", explique l'ancien coach de Dison.

Quel avenir pour le technicien âgé de 42 ans ? "Les choses viennent de s'éclaircir du côté de Seraing. On va voir ce qui se propose à moi, mais j'aimerais rester dans le monde professionnel. Je n'ai pas d'exigences démesurées et un rôle d'adjoint dans un staff ne me déplairait pas. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de me vider un peu la tête et de profiter de ma famille et de mes amis durant les prochaines semaines. C'est important de se ressourcer", conclut Legros.