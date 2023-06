Playoffs à 6, relégation, Europe... : le mode d'emploi de la saison 2023-2024

La saison est terminée, place aux vacances...et à la préparation de la saison suivante. Une mouture 2023-2024 qui revient à un peu de "normalité", après deux saisons adaptées suite au Covid-19.

Plus personne ne pense encore, en 2023, à cette période pas si lointaine lors de laquelle le coronavirus chamboulait nos habitudes footballistiques : stades vides, puis partiellement remplis, masques, tests PCR...tout ça semble loin aujourd'hui.

Et pourtant, toute cette saison 2022-2023 était encore directement impactée par le Covid-19, en un sens : c'est suite aux conséquences financières de la pandémie que notre Jupiler Pro League comportait 18 équipes depuis deux saisons, et donc des Playoffs à 4. En 2023-2024, l'heure sera au retour à la normale.

Seize équipes, des Playoffs à 6

Cette saison, trois équipes sont descendues : Seraing, Ostende et Zulte Waregem. Un écrémage nécessaire pour revenir à 16 équipes la saison prochaine, puisque seul le RWDM, vainqueur des barrages en Challenger Pro League, monte en D1A.

Conséquence directe de ce passage à 16 équipes : les Playoffs seront désormais disputés à 6, et plus à 4. Les Playoffs à 4 étaient en effet liés à un calendrier plus chargé à 18 équipes, afin d'éviter que la saison soit trop longue. À l'époque, la Pro League n'excluait pas que ce format soit conservé, mais la majorité n'a pas souhaité cette option.

Plus de fin de saison anticipée, des barrages pour la relégation

L'une des grandes critiques de la Jupiler Pro League cette saison, ce sont ces Europe Playoffs n'impliquant eux aussi que 4 équipes...ce qui laissait 7 équipes sur le carreau à partir de fin avril. Fini, cette aberration : avec les Playoffs 1 à 6, reviennent également les Playoffs 2 à 6.

Mais qu'en est-il des places 13 à 16 ? En 2023-2024, il n'y aura pas de relégué immédiat mais des barrages pour la descente (autrefois appelés Playoffs 3). Au contaire des PO1 et 2, les points ne sont pas divisés par 2 pour ces barrages.

Relégation et promotion

Comme cette saison, il pourra y avoir trois relégué depuis la D1A vers la Challenger Pro League. La différence est que le 14e de Jupiler Pro League disputera un ultime match de barrage face au 3e des Playoffs pour la montée de Challenger Pro League.

En Challenger Pro League (D1B), 2 équipes sont immédiatement promues - les 2 premiers au terme de la phase classique. Le 3e montant sera le vainqueur des Playoffs pour la montée, qui opposent les équipes classées de la 3e à la 6e place.

Attention : cette fois, les équipes U23 ne peuvent même pas participer aux Playoffs ! Pas de RSCA Futures ou de Jong Genk, donc, en barrages pour la montée la saison prochaine. Ils seront remplacés par les suivants au classement le cas échéant.

Les tickets européens

Côté distribution des tickets, c'est assez simple : le champion reçoit naturellement un ticket pour les préliminaires de la Champions League (l'accès direct, ce sera pour 2024-2025) ; les 2e et 3e prennent les tickets suivants, et le 4e des PO1 affronte le vainqueur des PO2 pour le dernier ticket.

© photonews

Tout cela dépend bien sûr de la Coupe de Belgique, dont le vainqueur prend aussi un ticket pour l'Europa League. La finale de la Croky Cup aura lieu le 9 mai, soit longtemps après le début des PO1 et à quelques semaines de la fin de ceux-ci : une première, donc, plutôt que de la faire jouer avant les Playoffs.

La saison régulière 2023-2024 s'étalera du 28 juillet au 15 mars ; les PO1 débuteront fin mars, le week-end du 30. Le coup de sifflet final de la saison devrait, en théorie, se donner le week-end du 26 mai.