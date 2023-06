Amadou Onana dans le Big Six ?

Actuellement éloigné de l'équipe nationale en raison d'une blessure, Onana suscite l'intérêt de Chelsea. Selon les informations de Sacha Tavolieri, expert en transferts, Chelsea serait fortement intéressé par Onana.

Onana a rejoint Everton l'été dernier après son départ du Lille OSC français. Il a disputé 33 matchs en Premier League, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives.

🚨🔵 #ChelseaFC revives Amadou #Onana’s track! The Blues have resumed discussions for the #DiablesRouges & shown a strong interest again. #EFC player open to a departure from #EvertonFC who -in urgent needs of cash- wants to recover ~£55m in the deal.

