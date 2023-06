Anderlecht avait demandé l'aide...de Roberto Martinez pour tenter de conserver ses pépites

Alors que Roméo Lavia s'apprêtait à partir pour Manchester City, le RSC Anderlecht avait joué le tout pour le tout et demandé à Roberto Martinez d'intervenir. Une information révélée dans la presse anglaise.

Dans un article dédié au parcours de Roméo Lavia, The Athletic révèle ainsi qu'en 2020, au moment de son transfert à Manchester City, le RSC Anderlecht a fait usage de toutes ses armes pour tenter de conserver le jeune prodige. Y compris...Roberto Martinez.

"Vincent Kompany et son assistant Craig Bellamy ont tenté de convaincre Roméo de rester. Après cela, j'ai demandé au sélectionneur national, Roberto Martinez, de lui parler. C'était ma dernière chance", révèle Jean Kindermans, directeur de Neerpede.

Lavia n'était pas le seul concerné : Mario Stroeykens était également dans le viseur de clubs étrangers, et s'est lui aussi entretenu avec Martinez. "Mario et son père sont entrés dans son bureau. Quand ils sont ressortis, j'ai eu la sensation qu'il allait signer à Anderlecht. Mais quand Roméo est sorti, je n'étais pas convaincu", se souvient Kindermans.

Mario Stroeykens signera en effet son premier contrat professionnel, et Lavia ira à Manchester City. Martinez était à l'époque à la fois sélectionneur et directeur technique de l'Union Belge ; difficile de juger si son rôle était ou non d'aider le Sporting d'Anderlecht dans ces dossiers...