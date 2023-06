Officiel : le Club se paie un très grand espoir européen

Le Club de Bruges a officiellement annoncé l'arrivée de Victor Barbera. Le jeune attaquant espagnol de 18 ans quitte le FC Barcelone (B) et a signé un contrat de quatre saisons.

Le Club de Bruges était lié à Barbera depuis un certain temps et le transfert a maintenant été finalisé. Le contrat de l'attaquant espagnol avait expiré au FC Barcelone. Barbera, âgé de 18 ans, est un produit de la jeunesse du club catalan et a régulièrement évolué avec l'équipe réserve du Barça cette saison. En Primera Federación, il a inscrit huit buts et a fait trembler les filets à sept reprises en cinq matches de l'UEFA Youth League. Aujourd'hui, il a signé un contrat avec le club jusqu'en 2027.

Barbera n'avait donc pas l'intention de faire ses débuts avec l'équipe première du FC Barcelone. Au Club Brugge, l'attaquant espère lancer sa carrière au sein d'une équipe de niveau supérieur. Le jeune international espagnol a déjà marqué quatre buts en 13 apparitions avec les U19.