Crève-cœur et "deception" pour les Pays-Bas, devant leur public

Ce mercredi soir, les Pays-Bas se sont inclinés 2-4 (à.p.) face à la Croatie dans le premier demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour les Néerlandais, qui avaient ouvert le score en 1ère MT. La Croatie a ensuite dicté le tempo et a marqué 2 fois. Sans un but de Noa Lang dans les derniers instants de la seconde période, les Oranje étaient dehors.

Les hommes de Koeman ne sont ensuite pas parvenus à répondre à l'impact des Croates, qui ont marqué deux fois en prolongations. Ainsi, les Oranje sont éliminés dès les demi-finales d'un Final Four organisé chez eux. Cela fait tache.

Dans des propos relayés par L'Equipe, le jeune joueur néerlandais Xavi Simons regrettait la contre-performance de ses couleurs. "C'est une déception. On s'est battus en première mi-temps. On n'est pas bien rentrés dans la seconde et ils nous ont mis deux buts. Avec une équipe telle que la Croatie, qui a beaucoup de qualités, tu ne peux pas la laisser jouer."