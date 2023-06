Officiel : Un adjoint de Guardiola devient le nouvel entraîneur de Leicester City

Relégué en Championship, Leicester City a décidé de miser sur Enzo Maresca pour reprendre les rênes du club. L’Italien, qui faisait partie du staff de Pep Guardiola à Manchester City, a signé un contrat au King Power Stadium jusqu’en 2026 .

We are delighted to announce the appointment of Enzo Maresca as our new First Team Manager 🦊