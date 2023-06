Olivier Deschacht, un coach satisfait : " Je n'ai pas vécu ça en tant que joueur, c'est agréable »

Au lendemain du match nul entre les Pays-Bas et la Belgique, l'adjoint de Jacky Mathijssen, Olivier Deschacht, s'est adressé à la presse avec un grand sourire.

Olivier Deschacht est un adjoint heureux au lendemain du partage belge face aux Pays-Bas. Au centre d'entraînement des Diablotins, le T2 de Jacky Mathijssen s'est exprimé face aux journalistes présents. « C'était un beau match, non ? », lance-t-il. « C'est le but, écrire une belle histoire ici. Nous aurions pu gagner, nous aurions pu perdre... mais nous avons pris des risques et avons osé jouer notre jeu ».

Je préfère ça à un match fermé

Alors que les Jong Oranje étaient présentés par beaucoup comme les favoris du tournoi, les Espoirs ont rendu coup pour coup. « Bien sûr, ils ont eu des occasions, mais c'est aussi lié à leurs qualités. C'est une équipe incroyable. Je préfère ça à un match fermé où tu cèdes peu d'occasions mais t'en procures peu. Tu sais bien que contre les Pays-Bas, tu vas être mis en danger par moments ».

L'une des grandes satisfactions est la progression des U21 par rapport à la précédente opposition. « Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le match contre les Pays-Bas en septembre. Mais nous avons passé des paliers », affirme Deschacht. « Physiquement, surtout, je nous ai trouvés au-dessus d'eux. Nous sommes un staff satisfait ! ».

Place désormais à la Géorgie samedi : ce jeudi après-midi est dédié à l'analyse de l'adversaire. « Ce qu'on sait, c'est que la Géorgie n'a pas été forcément la meilleure équipe sur le terrain... mais a marqué deux fois. Ils seront là. On devra se créer des occasions, c'est toujours l'objectif, créer du jeu.... mais cette fois, les mettre au fond ».

En attendant, Olivier Deschacht savoure l'expérience. « C'est chouette de goûter à ce grand tournoi que je n'ai pas eu l'occasion de vivre dans ma carrière de joueur, car l'équipe nationale était dans une moins bonne période », reconnaît-il. « Je ne suis pas sur le terrain, mais je le sens. Les garçons ont beaucoup d'énergie, de personnalité, ils n'hésitent pas à discuter avec le staff de manière constructive. Ce groupe a fait des progrès incroyables et ça nous rend très fiers en tant que coachs ».