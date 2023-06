Carl Hoefkens a de bons souvenirs du Stade Boris-Paichadze

Petite anecdote sympathique concernant le Stade Boris-Paichadze, où la Belgique affronte la Géorgie ce soir. C'est dans ce stade que Carl Hoefkens, le nouvel entraîneur du Standard, a inscrit son dernier but européen pour le Club de Bruges.

Le Stade Boris-Paichadze a déjà accueilli des joueurs belges au cours de son histoire récente, et c'est la bonne mémoire de Bruno Fahy, photographe de presse, qui nous l'a rappelé. En 2011, le Club de Bruges se déplaçait en effet en Géorgie pour un tour qualificatif d'Europa League.

Pour l'occasion, les Blauw & Zwart n'affrontaient même pas le Dinamo Tbilissi, résident du stade, mais le FC Zestafoni, champion de Géorgie en 2011 et 2012, dont le stade n'était pas aux normes européennes. Le résultat : 3-3, et un but du capitaine brugeois... Carl Hoefkens, qui disputait son avant-dernière saison pour Bruges.

Les autres buts des Gazelles étaient signés Joseph Akpala et Lior Refaelov. Dans le onze, des noms comme Colin Coosemans, Vadis Odjidja, Victor Vazquez, Nabil Dirar, Ryan Donk... mais aussi des noms qui ont moins marqué le Club, comme Niki Zimling, Michael Almeback et Tom Hogli.

Pour Hoefkens, ce but restera le dernier en Coupe d'Europe ; il en inscrira encore 2 pour le FC Bruges, en championnat de Belgique.