Carton d'Anderlecht pour son premier match amical de la saison

Le Sporting jouait son tout premier match amical de la présaison.

Après sa saison décevante et écourtée, faute d'avoir réussi à se qualifier pour les PO, Anderlecht a déjà retrouvé les terrains pour sa préparation.

Brian Riemer et ses troupes se déplaçaient ce soir à Audenarde, à l'occasion du premier amical de la saison, une première partie sans de nombreux cadres, qui était surtout l'occasion d'établir un premier test et de faire jouer quelques jeunes.

Sur le terrain, les Mauves se sont logiquement imposés et on fait le boulot. Amuzu et Stassin permettaient aux Mauves de mener à la pause. Après le repos, Monticelli (doublé) et Angulo enfonçaient le clou et fixaient le score final à 0-5.