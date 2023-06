Karel Geraerts est libre : une nouvelle destination est citée pour l'ex-coach de l'Union

Où ira Karel Geraerts ? L'annonce de son départ cette semaine a fait grand bruit, et on ignore encore sa destination.

Karel Geraets a quitté l'Union Saint-Gilloise un peu à la surprise générale cette semaine. Non pas que son départ soit imprévisible, mais l'annonce de celui-ci à la reprise des entraînements et alors que le désormais ex-coach unioniste n'a pas encore de club était étonnante.

Désormais, reste à voir où Geraerts atterrira. La destination la plus plausible semble être la Ligue 1 : plusieurs clubs français se seraient renseignés au sujet du dernier 3e de D1A avec l'USG. L'un des clubs les plus chauds était l'OGC Nice, et Lorient était aussi cité.

Désormais, L'Equipe affirme que le Racing Strasbourg serait sur le coup. Strasbourg a récemment changé de propriétaire et est passé aux mains de Todd Boehly, également propriétaire de Chelsea. Frédéric Antonetti devrait en faire les frais, et Geraerts ferait partie des candidats à sa succession...