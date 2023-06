"Peu importe le résultat de l'autre match" : les Diablotins vont tout donner mardi face au Portugal

Au lendemain de la déception face à la Géorgie, Jacky Mathijssen s'est exprimé face à la presse, bien plus souriant et détendu que la veille. Le coach comme les joueurs ont tourné le bouton.

Il avait prévenu, dans la foulée du match nul face à la Géorgie : difficile de réagir à chaud quand la déception est encore si présente. Mais dès le lendemain, Jacky Mathijssen s'est présenté plus serein face à la presse, au Basa Training Centre où s'entraînent les Espoirs.

"Ici, nous mélangeons idéalement les entraînements plus physiques et la relaxation grâce notamment aux piscines", explique-t-il. "C'est nécessaire car nous avons vécu deux matchs très intenses, et je ne m'attends pas à moins mardi". Lors du premier match, la Belgique avait pris l'ascendant physique en seconde période ; elle a paru le perdre ce samedi.

"J'ai toujours dit que les joueurs qui ne commençaient pas forcément au début de la compétition allaient devenir plus importants", rappelle Mathijssen. "Tout le monde ne sait pas forcément être à 100% pendant 90 minutes, il faut voir qui doit en jouer 60 et qui doit en jouer 30 (sourire). Car ne ce sera pas un match de 60 minutes face au Portugal".

Pour autant, Mathijssen ne s'attend pas à un match fermé. "Non, du tout, au contraire. Mais il faut être prêt pour chaque scénario. Va-t-on devoir attaquer coûte-que-coûte, ou garder un résultat ? La préparation du match est une chose, le scénario du match une autre", estime le sélectionneur. "Ce qui est clair, c'est qu'il vaut mieux gagner. Non, nous ne tiendrons pas compte du résultat dans l'autre match. C'est inutile, et un but peut tomber en toute fin de match pour venir tout chambouler".

Victoire quasi-obligatoire donc, sauf si la Géorgie bat les Pays-Bas. "De toute façon, sauf dans les scénarios les plus optimistes, tu pars quand même souvent avec en tête que le troisième match de poules est crucial", souligne Mathijssen. "Il faut la plupart du temps y faire un résultat, et cette fois, c'est le gars : nous voulons gagner, voilà tout".