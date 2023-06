Le mercato, à nouveau la grande inconnue de l'Union Saint-Gilloise

Forte d'une saison réussie mais qui restera marquée par deux échecs déchirants sur la scène nationale, l'Union Saint-Gilloise a gardé le même crédo sur le marché des transferts : des joueurs peu connus, venant parfois de divisions inférieures, mais collant avec l'ADN du club.

Rasmussen, future prochaine recrue de l'Union

Ces dernières heures, on parle de l'arrivée d'un certain Mathias Rasmussen du côté de l'Union Saint-Gilloise. Le milieu de terrain norvégien a confirmé à la télévision locale son transfert, déclarant qu'il n'avait plus que la traditionnelle visite médicale à passer.

Avec Rasmussen, l'Union compte un ancien espoir norvégien. Son plus grand fait d'armes est sa saison 2022 à Brann. Alors que son club, pourtant figure majeure du football national mais en perte de vitesse ces dernières années - et déjà confronté à une relégation en 2014 - évolue en deuxième division, Ramsussen marque 15 buts et délivre 8 assists. Brann remonte en Eliteserien, et il est élu meilleur joueur du championnat.

Le nom de Ramsusssen n'est peut-être pas ronflant, mais il ne faut pas oublier qu'il compte des sélections chez les U21 de la Norvège - remplaçant même Martin Odegaard lors de sa première cap.

Un mercato cohérent...

Rasmussen sera la 6e recrue estivale de l'Union. C'est tout simplement le club de l'élite qui a procédé au plus de transferts, alors que nous sommes seulement à la fin juin. Fedde Leysen, Henok Teklab, Charles Vanhoutte et Helton Kabangu, voici les noms que l'on découvrira - pour l'instant - du côté du Marien la saison prochaine. Rajoutons à cela une autre recrue, sans doute la plus cotée de cette liste : Koki Machida, qui a convaincu le club de lever son option d'achat après de bonnes prestations.

Si on y regarde de plus près, l'Union recrute en vue de possibles (et probables) départs cet été. L'arrivée de Leysen et Machida en défense permettront de pallier le départ de Van Der Heyden.

Teklab, ailier gauche, sera le remplaçant de Simon Adingra. Le jeune Ivorien a réalisé une très belle saison. Sans doute, il retournera à Brighton à l'instar d'un Mitoma l'été dernier.

Au milieu, l'Union pourra compter sur Charles Vanhoutte, qui connait bien le championnat de son expérience récente au Cercle de Bruges. Rasmussen vient lui aussi pour renforcer le milieu, qui sera bientôt orphelin du capitaine Teddy Teuma.

Kabangu, qui a scoré à 13 reprises cette saison avec Willem II, possède à peu de choses près le même profil que Boniface. Il est peu de dire que si l'Union conserve le Nigérian cet été, cela serait totalement inattendu au vu de son explosion cette saison.

© photonews

Mais suffisant ?

Depuis sa remontée dans l'élite belge, l'Union est confrontée à des problèmes de croissance. Sans parler de l'épineux problème du nouveau stade, l'USG est passée deux ans de suite juste à côté du titre de champion avec des moyens bien inférieurs à ses concurrents.

Si le club risque de perdre des cadres à l'instar des cas Undav, Nielsen ou Vanzeir, cela ne lui pas (encore) porté préjudice dans son évolution. Ou plutôt, dans ses résultats sportifs. Car du point de la direction, il semble impossible d'avoir actuellement plus d'ambitions sur le marché des transferts. Autrement dit, et on l'a vu avec Mazzù et Geraerts, certains deviennent très vite trop gros pour l'Union. Comme si elle était victime de son succès.

A voir donc ce que ces nouveaux joueurs apporteront. Qui partira, et si le club recrutera d'avantage. N'oublions pas qu'il y a un an, des Boniface, Adingra, Sykes, El Azzouzi, Nilsson ou Terho - pour ne citer qu'eux - étaient quasiment des "nobody". La suite, on la connait, même si elle aurait pu être encore plus belle...