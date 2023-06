Liège a battu une équipe de Pro League : l'enseignement encourageant de Gaetan Englebert

Ce samedi, le RFC Liège a disputé une rencontre amicale face à l'AS Eupen. Les Sang et Marine se sont imposés sur le score de 0-1.

Il aura fallu d'un but de Bruggeman en fin de rencontre pour voir Liège décrocher là une belle victoire. De quoi mettre en confiance avant de retrouver la Challenger Pro League.

"J’ai surtout pris du plaisir à voir mes joueurs afficher l’envie qu’ils doivent toujours montrer. C’était un match de reprise et la chaleur était fatigante mais ils ont donné jusqu’au bout", a commenté le coach liégeois Gaetan Englebert au micro de Sudinfo.

Le RFC L!ège aura fot à faire la saison prochaine en D1B. L'entraîneur sait quels sont les axes de travail pour son équipe. "On sait rivaliser dans le jeu. Nous allons devoir ajouter l’exigence du niveau supérieur, c’est-à-dire faire preuve d’une plus grande rigueur pendant 90 minutes, à tous les postes et pour chaque joueur. C’est ce qui fait souvent la différence quand on veut aligner des résultats au plus haut niveau. Nous en serons capables parce que les joueurs ont encore une marge de progression, notamment sur le plan mental", a ajouté Englebert.