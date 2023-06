Au Standard, on a déjà oublié Ronny Deila : "Les joueurs ont faim"

C'est le début d'une nouvelle ère au Standard de Liège. Carl Hoefkens, l'entraîneur, a tenu sa première séance d'entraînement ce jeudi après-midi.

L'occasion, pour Hoefkens, de sonder l'état de motivation de son nouveau groupe de joueurs. L'ancien du Club de Bruges a également donné la température devant la presse ce jeudi.

"C’est toujours spécial un premier entraînement mais je suis très satisfait de mes joueurs. J’ai vu beaucoup d’intensité et c’est quelque chose que j’apprécie", a déclaré Hoefkens, dans des propos relayés par la RTBF.

Le groupe liègeois semble donc disposé à se préparer dans les meilleures conditions pour la saison prochaine, quelques semaines après le choc du départ de Ronny Deila. Les joueurs ont faim et c’est bon signe. A partir de maintenant, on va travailler les aspects techniques, tactiques et physiques mais il y a avant tout l’envie. Et croyez-moi, tous les joueurs ont envie. Pour moi, c’est le plus important pour le moment."

Le coach est conscient que son groupe peut encore changer d'ici la fin du mercato. "C’est évident, même si je suis satisfait de l’équipe et des joueurs que j’ai à ma disposition. Cela dit, des renforts devraient encore arriver et puis j’attends aussi le retour de mes internationaux. L’équipe sera de toute façon compétitive, cela ne fait aucun doute pour moi", a-t-il assuré.