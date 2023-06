C'est enfin le dénouement

Le transfert de Pierre Dwomoh au RWDM est maintenant officiellement confirmé par son propriétaire, l'Antwerp. Dwomoh aura une fois de plus l'occasion de jouer aux côtés de Gauthier Ganaye.

Lors de la saison précédente, Dwomoh n'a pas réussi à se démarquer en tant que joueur en prêt au KV Oostende, mais Ganaye lui accorde à nouveau sa confiance. Il devrait désormais entamer sa carrière au RWDM. Auparavant, il avait également été prêté au SC Braga.

Au sein de l'Antwerp, Dwomoh est encore sous contrat jusqu'à l'été 2024. Par conséquent, il y a de fortes chances que le milieu de terrain quitte gratuitement "The Great Old" dans un an, où il n'a jamais réussi à s'imposer.