La FIFA envisage de révolutionner le hors-jeu, et ça fera(it) plaisir à beaucoup de supporters

La FIFA travaille à une nouvelle adaptation de la règle du hors-jeu, afin de facilite la tâche aux arbitres et d'éviter les situations frustrantes. Trois pays testeront cette règle dans les équipes de jeunes.

Le média brésilien TVSports lance une petite bombe ce samedi : la FIFA envisagerait de réviser son règlement du hors-jeu, qui laisse parfois un goût amer dans la bouche des supporters malgré l'instauration de la vidéo.

La FIFA souhaiterait donc implémenter une nouvelle règle, très claire : pour qu'un hors-jeu soit sifflé, TOUT LE CORPS de l'attaquant devrait être hors-jeu. Fini, donc, le hors-jeu pour un coude ou un pied qui dépasserait de la ligne.

Des tests devraient être effectués en équipes de jeunes aux Pays-Bas, en Italie et en Suède. Les résultats seront intéressants à suivre car l'effet pervers pourrait être inverse, avec des attaquants usant et abusant du hors-jeu et des défenseurs un peu perdus...