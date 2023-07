Officiel : Dessers file à l'Écossaise

Cyriel Dessers a été officiellement présenté comme la dernière recrue des Rangers FC, club écossais. Le buteur de 28 ans rejoint les Rangers en provenance du club italien Cremonese.

Les détails concernant l'indemnité de transfert n'ont pas encore été divulgués, mais on estime qu'elle est similaire au montant de la vente de Dessers de Genk à Cremonese.

L'année dernière, Dessers a été transféré de Genk à Cremonese pour un montant de 6,5 millions d'euros. À l'époque, il revenait d'une période de prêt réussie au club néerlandais Feyenoord, où il avait conquis le cœur des supporters en tant qu'attaquant prometteur.

Dessers a fait face à une lutte contre la relégation avec Cremonese la saison dernière. Il a disputé 26 matchs avec l'équipe, marquant six buts et délivrant deux passes décisives. Malheureusement, Cremonese a finalement été relégué en Serie B.

Ce transfert aux Rangers offre à Dessers une nouvelle opportunité de s'épanouir sur la scène écossaise et de contribuer aux ambitions du club. Les Rangers, qui ont connu du succès récemment, comptent sur les qualités de Dessers pour renforcer leur attaque et poursuivre leurs performances impressionnantes dans les compétitions nationales et européennes. Les supporters des Rangers ont hâte de voir Dessers en action et espèrent qu'il apportera sa contribution à l'équipe dès le début de la nouvelle saison.