Quel avenir pour Nacer Chadli ? En attendant, l'ex-Diable est retourné en Turquie

Nacer Chadli va-t-il retourner à Westerlo pour la saison 2023-2024 ? Pour le moment, sa situation semble en stand-by.

Prêté à Westerlo la saison passée par l'Istanbul BB, Nacer Chadli (33 ans) s'est offert une seconde jeunesse, disputant une excellente saison en Campine (33 matchs, 7 buts), même si quelques pépins physiques l'ont encore tourmenté.

Westerlo aimerait garder l'ex-Diable Rouge, qui a annoncé sa retraite internationale, sans grande surprise, en cours de saison. Les relations entre le club campinois et Istanbul Basaksehir sont très bonnes, mais selon la Gazet van Antwerpen, les négociations n'ont pas avancé.

En attendant, Nacer Chadli est retourné à Istanbul et repris les entraînements. En 2021-2022, il avait disputé 28 matchs pour l'Istanbul Basaksehir, alternant entre le banc et le terrain. Chadli a encore un an de contrat dans la capitale turque.