Anderlecht sur la piste d'un ancien jeune du PSV

Le mercato continue et après Patris et Dolberg, il semblerait que le Sporting d'Anderlecht continue d'étudier plusieurs dossiers. Outre Sergi Canos, le profil de Justin Lonwijk intéresserait le club.

Selon plusieurs médias ukrainiens, les Mauves montreraient un gros intérêt pour le joueur du Dynamo Kiev. Deux autres clubs seraient sur le dossier : le FC Copenhague et Viborg, son ancien club.

A noter qu'il s'agirait d'un prêt et non d'un transfert définitif pour un joueur qui a signé en septembre dernier en Ukraine.

EXCL



Justin Lonwijk is garnering interest from clubs across Europe



Anderlecht are currently showing the heaviest interest in the Dynamo Kyiv midfielder



FC Copenhagen & former club Viborg are also showing interest.



He’s currently only being considered for a loan (not perm) pic.twitter.com/qOEQFJzaUz