Leoni, Noubi, Oyen : ces jeunes Belges qui attendent d'exploser en Pro League la saison prochaine

La D1A repointe le bout de son nez dans deux semaines. Et avec elle la promesse de voir de nouveaux talents belges se révéler.

Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Jorne Spileers, Arthur Vermeeren, Julien Duranville, Malick Fofana, Martin Wasinski, Thomas Van Den Keybus, Nachon Nsingi, Mehdi Boukamir : la saison passée s'est montrée fructueuse en matière d'éclosion de joueurs tout droit sortis des centres de formation de nos clubs. Une liste à laquelle aurait dû s'ajouter Luca Oyen. Sans cette rupture du ligament croisé qui l'a écarté des terrains toute la saison, l'ailier du Racing Genk aurait été surveillé comme le lait sur le feu par les observateurs du football belge.

Remis de ses pépins physiques, le joueur de 20 ans est l'un des plus attendus, pour confirmer tout le bien qu'il a déjà laissé entrevoir précédemment. Le voir enchaîner les matchs pourrait le lancer pour de bon. Comme lui, Théo Leoni (23 ans) et Lucas Noubi (18 ans) sont également attendus à Anderlecht et au Standard.

Le premier a resigné il y a quelques semaines avec l'objectif de compléter la transition entre les U23 et l'équipe A, tandis que le second pourrait bénéficier des départs de Kostas Laifis et Noë Dussenne. L'ancien Brugeois Ibe Hautekiet (20 ans) pourrait également gagner en importance suite au départ du duo de routiniers.

Après avoir contribué à faire éclore Maxim De Cuyper et Thomas Van Den Keybus la saison dernière, Westerlo sera une nouvelle fois suivi de près. D'autant que les Campinois continuent à cibler les joueurs à fort potentiels barrés par la concurrence au sein des plus grandes écuries. C'est ainsi qu'Arthur Piedfort (défenseur central de 18 ans arrivé gratuitement après 10 ans au centre de formation du PSV) et Tuur Rommens (arrière gauche de 20 ans, capitaine des U23 de Genk) pourraient à leur tour crever l'écran.

Autre jeune défenseur central belge arrivé en droite ligne du PSV, Fedde Leysen (20 ans) pourrait lui aussi avoir sa chance du côté de l'Union Saint-Gilloise suite aux départs probables de Siebe Van der Heyden et d'Ismaël Kandouss.

Même cas de figure pour Nils De Wilde : le milieu de terrain de 20 ans a quitté gratuitement Anderlecht après être devenu une valeur sûre de l'équipe U23 en D1B. Au Cercle de Bruges, il devrait plus rapidement recevoir sa chance parmi l'élite, d'autant qu'il y a une place à prendre vu le départ du capitaine Charles Vanhoutte à l'Union Saint-Gilloise.

Il faudra également surveiller la place accordée aux jeunes par Ronny Deila au Club de Bruges. Lors de Playoffs, des garçons comme Romeo Vermant (19 ans) ou Kyriani Sabbe (18 ans) ont montré de quoi ils étaient capables mais la concurrence s'annonce costaude. Une donnée qui a incité le milieu de terrain Lynnt Audoor (19 ans) à partir en prêt à Courtrai pour grapiller plus de temps de jeu.

En tant que promu, le RWDM pourrait également révéler quelques jeunes passés sous les radars. On pense notamment à Théo Gécé (22 ans), un milieu de terrain arrivé des U21 de Chareroi il y a deux ans, ou à Zakaria El Ouahdi (21 ans) devenu avec succès international espoir marocain arrivé en provenance de Rupel Boom en même temps que Gécé.

Trajectoire similaire pour Rafik Belghali (21 ans) à Malines. Le natif de Louvain a opté pour la nationalité algérienne mais constitue lui aussi un produit de nos centres de formation qui pourrait se faire une place en D1A. Formé à Zulte Waregem, il est ensuite parti à Lommel, avec qui il reste sur une saison à 6 buts et 3 assists en Challenger Pro League. De quoi concurrencer un Sandy Walsh pas épargné par les blessures ces derniers mois.