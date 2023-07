Bruges veut battre la concurrence pour un grand talent africain

Le FC Bruges souhaiterait s'attirer les services d'un jeune talent sénégalais. Mais les Blauw & Zwart ne sont pas seuls sur le coup.

Selon Sacha Tavolieri, le Club de Bruges s'intéresserait de près à Mamadou Diallo, jeune joueur de 16 ans évoluant à Diambars, au Sénégal. Défenseur central gaucher, il compte déjà du temps de jeu en équipe A dans son club et est international U17 avec le Sénégal.

Les scouts du FC Bruges auraient fait le déplacement jusqu'au Sénégal à plusieurs reprises pour voir le jeune défenseur, et seraient sous le charme. Le but serait qu'il rejoigne le Club NXT et y obtienne du temps de jeu avant de rejoindre le groupe A.

Diallo serait bien sûr un pari, au vu de son âge, mais il ne serait pas un pari bien cher, et Bruges devancerait là une forte concurrence étrangère...