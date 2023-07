"Le nouveau stade de l'Union ? Un dossier prioritaire"

L'Union Saint-Gilloise tente de faire avancer son projet de nouveau stade, sur le site du Bempt à Forest. Un dossier compliqué en raison notamment des relations avec l'administration et les autorités.

Philippe Bormans, le CEO de l'Union, avait quelque peu pointé du doigt le comportement des responsables politiques, qui selon lui lui faisaient perdre un "temps précieux" et les appelait à "prendre leurs responsabilités". Ce dernier demandait une réponse quant au projet de construction pour le 21 juillet prochain.

A cela, la commune de Forest avait répondu ne toujours pas avoir reçu de réponses quant à certaines questions et avait accusé le club de faire preuve de "mauvaise volonté pour trouver une solution".

Ans Persoons, nouvelle secrétaire d'état en charge de l'urbanisme, a tenu à calmer les choses. "Pour moi, cela reste un dossier prioritaire", a-t-elle déclaré ce mardi en commission du Parlement bruxellois - relayé par la RTBF. "Les discussions continuent. Elles se sont intensifiées récemment."

Cette date du 21 juillet est inscrite à l'agenda de Persoons. "C’est notre volonté de conclure une sorte de 'memory of understanding' avec les principaux éléments d’accord. Nous y sommes presque. Il se peut que nous mettions ce texte à l’agenda du conseil des ministres de ce jeudi, à titre d’information (...) Pour donner à ce texte une position plus officielle, il faut attendre la fin de l’été. Mais les discussions continuent, se passent bien. Nous espérons bientôt conclure ce 'memory of understanding'."

Le nouveau stade de l'Union, si les négociations aboutissent, devrait être construit au Bempt, à Forest. Aucun autre site potentiel n'aurait été identifié.