Messi peut avoir le sourire : Ronaldo ne battra pas son record !

Lionel Messi réalise un nouveau record à battre lors de ses débuts aux États-Unis avec l'Inter Miami. Jamais un match de football n'avait attiré autant de téléspectateurs, établissant ainsi une audience record.

Lors du match contre Cruz Azul, Messi a été la clé de la victoire de son équipe avec un superbe coup franc qui a scellé un résultat final de 2-1. Les supporters présents dans le stade étaient en délire, mais l'impact de sa performance s'est étendu bien au-delà, captivant également les téléspectateurs regardant depuis chez eux.

Selon TyC Sports, pas moins de 12,5 millions de téléspectateurs ont suivi les débuts de Messi avec l'Inter Miami. C'est un chiffre sans précédent pour un match de football aux États-Unis, dépassant même l'audience d'une finale de la NBA. En comparaison, la finale de basket-ball de 2022 a attiré 12,4 millions de téléspectateurs, soit légèrement moins que le match de Messi.

Il est important de souligner que ce chiffre ne prend en compte que les téléspectateurs et exclut ceux qui ont suivi le match sur des appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes. Si l'on ajoute ces chiffres, l'audience totale pourrait être encore plus impressionnante.