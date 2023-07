Plus que des revanchards : comment l'Union Saint-Gilloise est devenue bankable

L'Union Saint-Gilloise a souvent été réduite à une équipe de revanchards qui avait plus faim que les autres. Les récents transferts montrent que le club est passé à l'étape suivante.

Depuis le retour de l'Union Saint-Gilloise en D1A il y a deux saisons, l'identité de l'équipe n'aura échappé à personne. Des joueurs comme Anthony Moris, Christian Burgess, Ismaël Kandouss, Siebe Van der Heyden, Senne Lynen, Teddy Teuma, Deniz Undav ou Loïc Lapoussin ont crevé l'écran après plusieurs saisons passées sous les radars, au sein des divisions inférieures.

Ajoutez à cela des garçons comme Dante Vanzeir, Bart Nieuwkoop ou Lazare Amani qui restaient sur des échecs au plus haut niveau et vous obtenez un groupe tout destiné à se voir coller l'étiquette de revanchards.

Un qualificatif forcément fondé mais qui ne doit pas occulter la globalité du travail effectué par la direction unioniste depuis plusieurs saisons. Jusqu'à maintenant, l'Union est le club de Pro League avec la balance de transferts (le montant des transferts sortants moins celui des transferts entrants) la plus largement positive avec pas moins de 27 millions de bénéfice.

Comme Anderlecht et Bruges, les Saint-Gillois ont vu ce chiffre gonflé par un chèque de 20 millions pour l'un de le leurs joueurs, en l'occurrence Victor Boniface, parti au Bayer Leverkusen il y a deux jours. A l'image de Bart Verbruggen et Abakar Sylla, le cas de l'attaquant nigérian tient de l'anticipationn, avec un transfert précoce, avant de le voir exploser aux yeux de l'Europe entière.

Avoir le flair pour recruter des joueurs passés sous les radars est une chose, attirer des jeunes promesses sur le point de changer de dimension en est une autre. C'est que depuis sa remontée en D1A et le quart de finale en Europa League, l'Union bénéficie d'un pouvoir d'attraction bien plus important qu'en D1B à l'heure de convaincre un joueur convoité par d'autres écuries européennes.

Une reconnaissance qui sert le président Alex Muzio et son équipe. Depuis son arrivée en 2018, l'Union présente un bilan de transferts assez remarquable : si l'on additionne les plus-values sur les départs de Victor Boniface, Casper Nielsen, Deniz Undav, Teddy Teuma, Dante Vanzeir, Siebe Van Der Heyden, Ismaël Kandouss, Oussaam El Azzouzi et même Youssoufou Niakaté, on arrive à 55,5 millions récoltés pour à peine 7,5 millions d'euros dépensés (chiffre gonflé par la revente de Boniface).

Un bilan flatteur qui met en lumière le travail d'équipe mené au sein de la direction. Dans une interview accordée à La Dernière Heure, le directeur sportif Chris O'Loughlin revient sur cette collaboration permanente : "Je ne suis pas un scientifique des datas, pour être honnête. J’ai eu la chance d’avoir un président qui travaille dans le secteur des données depuis 14 ans. On a une relation incroyable et il a été assez gentil pour enseigner à un ex-entraîneur ce qu’il savait de cela. Grâce à son travail, nous avons réussi à rassembler un volume de datas que peu de monde arriverait à obtenir. Avec mes deux assistants, Gauthier (Carton) et Jean-Paul (Tuyishime), nous avons des fiches sur plus de 1000 joueurs que nous nourrissons au fil du temps".

Des statistiques qui, couplées à un travail de recherche et à de nombreux déplacements et coups de téléphones, permettent d'attirer au Parc Duden des joueurs disposant d'une belle marge de progression et d'un fort potentiel de revente.

Transféré définitivement pour un million, Koki Machida fait partie de ces joueurs en lesquels l'Union croit, grâce à ses capacités de relance et d'anticipation. Recrutés pour 2,7 millions à eux cinq, Kevin MacAllister, Mathias Rasmussen, Fedde Leysen, Elton Kabangu et Henok Teklab doivent à leur tour devenir les nouvelles figures de proue d'un recrutement passé maître dans l'art de faire éclore des profils méconnus du football belge.