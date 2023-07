Qualifs Ligue des Champions : Genk coince en Suisse

Pour cette rencontre, la première officielle de la saison, Genk alignait une équipe composée de ses titulaires habituels. Deux transfuges estivaux, Joris Kayembe et Alieu Fadera, étaient dans le 11 de base. Concerné par un départ, Mike Trésor prenait place sur le banc.

Genk prenait l'ascendant dans cette rencontre et frappait en premier. Tolu Arokodare, sur un corner de Hrosovsky, reprenait parfaitement de la tête et faisait 0-1 (21e).

Le Servette avait plusieurs occasions pour recoller au score. Bedia passait juste à côté de l'égalisation (25e). Douline frappait le poteau (44e).

En seconde mi-temps, Tresor montait au jeu à la 46e. Heynen passait proche du 0-2, avant que Vandevoordt, dans un grand soir, ne sorte un arrêt devant Crivelli. Genk pensait ensuite faire le break, mais Paintsil était jugé hors-jeu.

Les locaux reviendront finalement au score, via Rouiller (78e).

Steve Rouiller heads level!

Timothé Cognat with the free-kick delivery for the assist!

📽️ @FootColicpic.twitter.com/oGcfj7Ee1t