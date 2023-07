Un nouveau départ en vue à l'Union ?

Après Teuma, Boniface, Van Der Heyden, Kandouss et El Azzouzi, l'Union perdra-t-elle un 6e joueur d'importance ? Les informations du Daily Mail laissent en tout cas le penser.

Jack Gaughan, journaliste pour le média britannique, annonce en effet que les Blackburn Rovers ont déposé une offre de 750 000 livres sterling (plus de 800 000 euros) pour Ross Sykes (24 ans). Si on ne sait pas quelle direction pourraient prendre les négociations, l'Union serait désireuse de vendre son défenseur.

Arrivé l'été dernier en provenance d'Accrington, Sykes a joué un rôle important dans le turn-over en défense centrale, remplaçant des cadres le pied levé. La saison dernière, Sykes a pris part à 26 rencontres toutes compétitions confondues.

Blackburn have bid up to £750k for Union SG defender Ross Sykes. Valued at around £1m by the Belgian club (finished 3rd last season) and they’d want a sell-on too.