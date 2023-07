L'offre délirante...et refusée pour cet ancien de Pro League !

Il se passe rarement un jour en Angleterre sans qu'une rumeur concernant Caicedo (21 ans) ne fasse l'actualité des tabloids.

Devenu indispensable au jeu des Seagulls, l'Equatorien est cité depuis plusieurs mois dans les plus grands clus de la Premier League. L'hiver dernier, Brighton avait même bloqué son départ.

Le club refuse encore, contre vents et marées, de vendre le joueur. Ce qui a comme conséquence des sommes offerts de plus en plus délirantes. Dernière preuve de cet emballement qui semblerait presque sans fin : l'offre de Chelsea, évaluée selon Fabrizio Romano...à 93 millions d'euros !

Les négociations se poursuivraient. A ce stade, on se demande bien pour quel montant (délirant, sûrement) il quittera Brighton...

EXCLUSIVE: Chelsea have submitted new bid for Moisés Caicedo in the last 24 hours. 🚨🔵 #CFC



Understand Chelsea new proposal was £80m (€93m in Euros) — and it was immediately rejected by Brighton. ⛔️ #BHAFC



Negotiations remain ongoing but no agreement at this stage. pic.twitter.com/NNk1Cg7CdY