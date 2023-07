"Des joueurs ont refusé de revenir au RWDM à cause de l'ambiance toxique !"

John Textor a encore surpris tout le monde en licenciant Vincent Euvrard et tout son staff à moins d'une semaine de la reprise. Mais l'Américain s'est défendu, dans une large interview accordée à The Athletic.

Le "cas" John Textor dépasse, et de loin, les frontières de la Belgique : l'homme d'affaires américain avait mis l'Olympique Lyonnais sens dessus-dessous avant de débarquer au RWDM, et est également propriétaire de Crystal Palace et Botafogo.

Ses méthodes font lever des sourcils un peu partout, et il a été les défendre dans les colonnes du prestigieux média anglais The Athletic, évoquant ses divers clubs - bizarrement, l'homme est contesté... un peu partout. Textor a notamment défendu sa décision de se séparer de Vincent Euvrard, un coup de tête qui a choqué tout le monde, y compris (et même surtout) au Stade Machtens.

C'est enivrant de se promener dans Bruxelles en étant appelé "Mr le Président" - John Textor au sujet de Thierry Dailly

Revenant brièvement sur le licenciement pour faute grave, avant cela, de Thierry Dailly, Textor explique : "Nous avions acheté 80% des parts à une personne, qui avait signé un accord me donnant spécifiquement les droits des décisions sportives (...) mais une fois le chèque signé, une nouvelle réalité s'installe, et il n'était pas prêt pour ça. C'est enivrant de se promener dans Bruxelles en étant appelé "Mr le Président".

© photonews

Chez Eagle Football (la société de Textor, nda), nous aimons la collaboration. Mais en Belgique, vous vous entendez toujours dire : "Que savez-vous du football belge ?". C'était un souci avec la direction précédente, et c'était un souci avec le staff précédent, que nous venons de licencier".

Un licenciement que John Textor clarifie : "Vincent Euvrard est très compétent et mérite d'entraîner au plus haut niveau, mais nous avions de meilleures options pour gérer l'équipe dans cette optique de collaboration globale". En lisant entre les lignes, on pourrait presque comprendre qu'Euvrard et son staff étaient trop peu à l'écoute de leur direction...

Un vestiaire divisé

Et John Textor ne s'arrête pas là. Selon lui, les joueurs présents avant son arrivée auraient bénéficié d'avantages injustifiés. "Nous avions un vestiaire divisé. Certains joueurs ont refusé de revenir cette saison tant l'atmosphère était toxique", affirme le propriétaire du RWDM.

"Ce n'est pas que les gars ne s'entendaient pas bien, mais les anciens joueurs avaient bien plus d'avantages que les nouveaux et cette culture de la collaboration ne se mettait pas en place", précise Textor. L'entretien entier, qui évoque la stratégie globale de John Textor à Botafogo, Crystal Palace et Lyon également, est à lire ici (en anglais).