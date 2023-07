Un ancien du Standard, un ancien du Club de Bruges : la recette pour la Premier League ?

Stoke City, qui lutte depuis plusieurs années pour retrouver la Premier League, vient d'annoncer la signature de Ryan Mmaee et Wesley.

Passé par le Standard puis par Beveren, Mmaee compte 23 matchs joués en Pro League. L'attaquant international marocain s'est montré ces dernières saisons sous le maillot du Ferencvaros, en Hongrie. Il a signé à Stoke jusqu'en 2026.

The Potters have signed Moroccan international forward Ryan Mmaee from Ferencvaros for an undisclosed fee.



The 25-year-old has signed a three-year contract at the bet365 Stadium.



