Même après le week-end, les arbitres peuvent compter sur un soutien précieux

Stephanie Forde, directrice opérationnelle du Département des arbitres, regrette que trop de penalties aient été accordés lors de la première journée de la Jupiler Pro League. Cependant, selon Forde, cela doit être dissocié de la demande d'augmentation salariale de la part des arbitres.

Lors des matchs entre Club de Bruges et le KV Malines, ainsi que lors de Charleroi - OHL des penalties très légers ont été accordés. "Au cours du week-end dernier, des penalties très légers ont été accordés, et nous le regrettons. Surtout parce que nous avions communiqué aux clubs et aux médias avant la saison que nous souhaitions éviter ces penalties bon marché", cite Stephanie Forde dans Het Nieuwsblad.

Selon Forde, il est nécessaire de considérer ces erreurs arbitraires indépendamment de la demande d'augmentation salariale actuelle des arbitres. "Il faut regarder au-delà de ces quelques erreurs, sinon il n'y aura jamais de bon moment pour en discuter", explique Forde.

Forde souligne également les performances des arbitres lors des Play-Offs de la saison dernière, en Jupiler Pro League, sont là pour équilibrer la perspective. "Nos arbitres ont très bien presté lors du moment crucial de la compétition, et cela tout le monde l'oublie", conclut Forde.