Officiel : Philip Zinckernagel rejoint Deila au Club de Bruges

La nouvelle se confirmait ces dernières heures : après le coach Ronny Deila, c'est Philip Zinckernagel (28 ans) qui signe au Club de Bruges. Le Danois avait, d'ailleurs, déjà posté ses adieux au Standard sur les réseaux sociaux.

"Avec Zinckernagel, le Club se dote d'une concurrence et d'une expérience supplémentaires dans le compartiment offensif", a communiqué le Club de Bruges.

Prêté l'année dernière au Standard par l'Olympiakos, Zinckernagel avait marqué 10 buts et délivré 2 assists en 28 rencontres. Le Club de Bruges le transfère définitivement. Zinckernagel a signé un contrat de deux saisons, plus une année supplémentaire en option.

