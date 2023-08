Romelu Lukaku a un accord avec un club mais dépend d'un autre transfert

Romelu Lukaku a signé un contrat de trois ans, assorti d'une quatrième année en option, avec la Juventus. Cependant, le transfert n'est pas encore terminé, car Chelsea négocie avec la Vieille Dame au sujet d'un autre attaquant.

Après une folle saga, Romelu Lukaku a un accord personnel avec la Juventus et a signé un contrat de trois ans, assorti d'une quatrième année supplémentaire en option.

Cependant, la Juve et Chelsea doivent s'entendre au sujet de Dusan Vlahovic, ce qui met l'arrivée de Big' Rom en stand-by. La Vieille Dame demande 50M€ pour l'attaquant serbe et n'étudiera pas les offres inférieures à 40M€. Un montant que les Blues n'ont pas atteind lors de leur première tentative.

Interdite par l'UEFA de disputer une compétition européenne cette saison, la Juventus n'aura pas de revenu européen et a été remplacée par la Fiorentina en Conference League. Les Bianconeri veulent donc un attaquant expérimenté afin de se battre pour le Scudetto et Dusan Vlahovic, sujet à plusieurs problèmes musculaires, ne convaint plus vraiment.

Un échange, compensé par une certaine somme d'argent, serait une bonne chose pour la Juventus. De son côté, Chelsea veut se séparer de Lukaku et amener un attaquant qui pourra être vendu plus tard avec une plus-value.