Comment Alexander Blessin a déjà apposé sa marque à l'Union

En seulement quelques semaines passées à la tête de l'Union, Blessin déjà montré des qualités certaines dans la gestion et l'utilisation de son effectif. Il vient d'enregistrer deux victoires nettes et claires, face à Anderlecht et au Standard.

En deux rencontres, Blessin a réussi a dissiper de nombreux doutes. Le remplaçant de Geraerts brille dans son système de jeu, qui a fait ses preuves face à Anderlecht, mais également au Standard ce vendredi soir. Dominateurs sur le terrain de Sclessin, les Saint-Gillois ont impressionné par leur présence au milieu de terrain. Comme c'était le cas de celui du RSCA, le milieu du Standard a été noyé ce vendredi, ne parvenant presque jamais à créer la différence. Le secret ? un milieu de terrain redéfini et remodelé, avec 4 joueurs (Puertas, Lynen, Vanhoutte, Rasmussen) travailleurs, au fort volume de jeu, mais aussi dans des rôles dans lesquels leurs qualités sont utilisées au mieux. Le meilleur exemple, c'est celui de Cameron Puertas. Le Suisse reçoit un rôle beaucoup plus important, lui permettant de multiplier les courses, les récupérations, et les actions offensives. "Il a gardé la même philosophie, mais en y apportant sa petite touche", a déclaré le Suisse en après-match ce vendredi. "Il a gardé le groupe comme il était. Il n'est pas arrivé avec des idées qui auraient tout chamboulé." L'Allemand a donc apporté du nouveau. Dans le jeu, cela se remarque également par un pressing assez intense gènant constamment l'adversaire, ainsi qu'un contre-pressing. Cela annonce donc beaucoup de belles choses pour la suite. En conférence de presse d'après-match, il s'est montré satisfait de ce 6/6, tout en insistant sur le fait que ses hommes devaient toujours aller marquer le 0-2 et tuer le match ce vendredi. Ce qu'il manque à l'Union, c'est peut-être encore cette confiance dans les phases offensives, et de la constance sur 90 minutes. Quoi de plus normal, après seulement deux rencontres. "C'était un peu la même chose que la semaine dernière contre Anderlecht. En première mi-temps, nous avons encore très bien joué, mais nous avons en fait mieux joué contre onze que contre dix. En seconde période, nous n'avions pas assez cette faim de marquer une deuxième fois", a regretté Blessin. "Le Standard n'a pas eu beaucoup d'occasions, alors que nous aurions pu marquer trois ou quatre fois ici (...) Je m'attendais à plus de volonté pour marquer ce deuxième but. Il faut être capable de maintenir le niveau de la première mi-temps pendant 70 à 80 minutes, donc il y a encore du travail."