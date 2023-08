Quel milieu pour Anderlecht ? Deux absents face à l'Antwerp, et Riemer ne veut pas tout jeter !

Surprise dans la sélection du RSC Anderlecht : pas de Majeed Ashimeru, malade, et pas de Marco Kana, qu'on imaginait potentiellement titulaire. Que va faire Brian Riemer ?

LE problème du Sporting à l'Union la semaine passée, c'était certainement l'entrejeu, qui laissait à désirer, notamment sur le plan de la créativité. Mais Brian Riemer ne jetait pas la pierre à son trio Ashimeru-Arnstad-Diawara. "C'est vrai que ce n'était pas un bon match sur ce plan. Mais je vous rappelle tout de même que c'est le même entrejeu qui a battu l'Ajax Amsterdam 3-0", soulignait l'entraîneur du RSCA vendredi en conférence de presse.

"Nous nous étions créés des occasions. Certes, c'était un amical, face à un adversaire moins préparé, je sais", continue Riemer. "Mais cela veut dire qu'il faut être plus nuancé que ça. Un mauvais match ne signifie pas qu'il faut tout changer". Pourtant, il faut bel et bien s'attendre à du changement.

Justin Lonwijk fait partie de la sélection pour ce match ; de l'aveu de Riemer, il n'est pas prêt pour jouer 90 minutes et est en retard sur le plan physique. Ce serait une petite surprise qu'il débute... mais avec les absences de Kana (sur un choix du coach) et d'Ashimeru (pour blessure), quelles sont les autres options ? Leoni, Arnstad et Diawara, potentiellement. Cela semble un peu court...