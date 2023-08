Le Standard tente de piocher au Club de Bruges !

Et pour cela, les Liégeois se dirigeraient vers le Club de Bruges. Selon Het Laatste Nieuws, le Standard voudrait attirer Kamal Sowah.

Le joueur polyvalent âgé de 23 ans ne semble pas partir titulaire dans la tête de Ronny Deila. Le Standard voudrait alors se le faire prêter cette saison.

Le Standard aurait d'ailleurs exploré la piste menant à Mats Rits lors de ce mercato. Sans qu'une suite ne soit donnée. Reste à voir si Bruges acceptera de prêter Sowah en Belgique, et si l'offre du Standard rencontrera ses exigences salariales.

🚨 Standard hoopt Kamal Sowah (23) op huurbasis over te nemen van Club Brugge. #RSCL informeerde eerder deze mercato ook naar Rits, maar dat is geen optie. Afwachten of Standard aan de (loon)eisen van Sowah en @ClubBrugge tegemoet wil komen @hlnsport