🎥 Amadou Onana montre son bel organe

Amadou Onana est un garçon spécial. Le Diable Rouge n'a pas seulement des pieds d'or, il a aussi des ... cordes vocales.

Sur les réseaux sociaux, une reprise est en train de devenir virale, dans laquelle il chante "If I ain't got you" d'Alicia Keys. Et il faut le dire : cela sonne très pur et plein d'âme. Qui sait, Onana pourrait plus tard aspirer à une carrière de chanteur ?

Mais pour l'instant, le milieu de terrain continue de gagner sa vie en tant que footballeur. Pour sa première saison en Premier League, il a brillé de mille feux. L'année prochaine, Onana devrait également rester à l'Everton FC.