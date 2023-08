Anderlecht se rapproche de sa prochaine recrue

Selon La Dernière Heure, le RSC Anderlecht fait d'Alexis Flips sa prochaine priorité en matière de transfert. Un accord personnel avec le Français serait également sur le point d'être conclu.

Flips est sous contrat avec le Stade Reims et a déjà été mentionné au RSC Anderlecht par le passé. A l'époque, le prix demandé de sept millions d'euros était trop élevé. Aujourd'hui, ce montant a baissé, mais aucun accord n'a encore été conclu avec le Stade de Reims.

La saison dernière, Flips a inscrit six buts et délivré six passes décisives. L'attaquant peut jouer à plusieurs postes. Les Mauve et Blanc sont à la recherche de créativité offensive.