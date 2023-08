Deux jeunes du Standard déjà aux portes d'une première titularisation ?

Dans un secteur défensif qui ne rassure pas bien plus que l'offensif, Noah Dodeigne et Sacha Bansé ont fait bonne impression lors de leurs montées au jeu.

Les satisfactions se font rares au Standard après ces deux premiers matchs de championnat. Arnaud Bodart en est assurément une, au même titre que Zinho Vanheusden.

Si le secteur défensif des Rouches est un poil moins amorphe que le secteur offensif, les prestations de Barrett Laursen, Merveille Bokadi et Aiden O'Neill ne rassurent personne. D'ailleurs, deux jeunes frappent à la porte et pourraient rapidement piquer la vedette aux titulaires annoncés.

© photonews

Dans les travées de Sclessin, on suggère déjà que Noah Dodeigne, qui a accumulé une petite quarantaine de minutes en deux matchs, devrait prendre la place du Danois sur le côté gauche. Il faut le dire, Laursen n'a jamais fait l'unanimité et les espaces laissés dans son dos posent souvent des problèmes à la défense du Standard.

L'autre jeune joueur à se démarquer en ce début de saison, c'est Sacha Bansé. Ce vendredi, le milieu défensif a disputé ses premières minutes à Sclessin avec le noyau A et a déposé sa carte de visite, avec un fabuleux retour devant Loïc Lapoussin en toute fin de rencontre.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour enterrer un Aiden O'Neill qui doit encore s'adapter et dont les qualités ont été ventées par le passé, l'Australien voit arriver un concurrent auquel il ne s'attendait pas vraiment et qui pourrait lui grappiller de plus en plus de temps de jeu si son niveau de jeu n'augmente pas considérablement dans les prochaines semaines. L'heure des jeunes pour réveiller les Rouches ?