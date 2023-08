Mats Rits, futur joueur d'Anderlecht ? Voici pourquoi Fredberg le veut

C'est l'information chaude de ce début de semaine dans le foot belge : Mats Rits, milieu de terrain du Club de Bruges, serait très proche de signer au RSC Anderlecht.

Anderlecht semble proche d'un nouveau transfert estival. A l'instar de ceux de Dolberg ou Patris, celui-ci risque bien d'être retentissant avec l'arrivée de Mats Rits. Mais surprenant ? Cela est bien moins sûr.

Le milieu de terrain de 30 ans possède une très grande expérience et des qualités indéniables de leadership. Rits est un joueur intelligent, et Anderlecht en aurait bien besoin. Malgré les récents transferts, le noyau anderlechtois reste assez jeune et aura besoin d'un joueur expérimenté, directement disponible, pouvant influencer sur le cours d'un match et habitué à pratiquer un football dominant.

© photonews

Diawara est encore à vendre

En effet, à Anderlecht, on ne s'illusionne pas sur la victoire de ce dimanche contre l'Antwerp. En deuxième mi-temps, il est encore apparu clairement que les Anderlechtois ont encore du mal à jouer sous pression et à garder le ballon.

Il apparait clairement que les Mauves veulent céder Amadou Diawara. Son salaire est trop élevé pour son rendement actuel. Ses qualités avec ballon sont évidentes, mais il n'a pas assez d'influence sur la construction du jeu et manque de rapidité d'exécution.

© photonews

C'est ce que Rits peut faire : jouer simple et vite vers l'avant. Et il peut aussi marquer ou donner une passe décisive. C'est ce que Jesper Fredberg attend de chaque milieu de terrain. Diawara a inscrit un but et délivré une passe décisive en 37 matches avec Anderlecht. Rits, quant à lui, c'est 35 buts et 27 assists en Pro League - sous le maillot de Malines et Bruges.

Néanmoins, Rits a un profil pouvant être assimilé à celui de Lonwijk ou même de Leoni. Mais Fredberg est visiblement à la recherche de résultats immédiats.

Bruges y trouverait aussi son compte

Bien entendu, cela resterait un transfert un peu surprenant, et délicat, entre deux clubs rivaux. Reste que le Club de Bruges possède désormais un milieu de terrain extrêmement fourni et que Rits est en fin de contrat dans un an.

D'ailleurs, Ronny Deila aurait fait savoir à Rits qu'il ne le voyait pas comme titulaire indiscutable sous ses ordres. Une motivation pour le joueur à changer d'air, lui qui veut se relancer après de gros pépins physiques la saison dernière.

Il est d'ailleurs peu probable que son contrat soit renouvelé et qu'il coûte les 5 millions d'euros indiqués sur Transfermarkt. D'autres clubs se seraient montrés intéressés. Mais ce serait bien Anderlecht, grâce à manoeuvres de Fredberg, qui tiendrait le bon bout...