Philippe Albert charmé par un revenant

Le RSC Anderlecht a pu faire la fête le week-end dernier. Une victoire contre les champions nationaux en titre a visiblement fait du bien. Après la défaite contre l'Union Saint-Gilloise, il s'agissait de trois points agréables. Philippe Albert reste toutefois très terre-à-terre.

Lors du Facebook Live de La Tribune avec Benjamin Deceuninck, Albert est revenu sur la performance chez des mauves et blancs. "Patris n'a pas fait un mauvais match contre Union. Il est vrai qu'il était un peu mal placé sur l'ouverture du score, mais il reste un joueur de qualité", a déclaré l'ancien joueur d'Anderlecht.

"Sardella peut être un atout majeur à ce poste. Dans un passé plus ou moins récent, il a joué au poste d'arrière gauche, il a joué dans l'axe. À droite, il peut utiliser sa vitesse et sa force. Il est petit, mais il faut pouvoir le déplacer. Il a marqué beaucoup de points.

Bien qu'il y ait eu une amélioration, Albert ne s'emballe pas et attend une confirmation. "C'était mieux, mais ce n'est pas encore super. Avec un peu plus de chance, l'Antwerp aurait égalisé en fin de match", note Albert. "Leoni est un grand joueur et j'espère que Riemer continuera comme ça, mais l'équipe doit absolument améliorer ses automatismes offensifs. Des joueurs comme Amuzu et Dreyer doivent absolument donner le meilleur d'eux-mêmes chaque week-end. Sur le plan défensif, je ne suis pas inquiet, mais Anderlecht ne peut pas se permettre de jouer plusieurs matches comme il l'a fait contre l'Union."