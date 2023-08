Un francophone pour diriger le choc wallon, un absent de taille parmi les arbitres de la troisième journée

Les arbitres de la troisième journée de Pro League viennent d'être annoncés. L'affiche du week-end, le choc wallon entre le Sporting Charleroi et le Standard, sera dirigée par un francophone : Nicolas Laforge.

Jan Boterberg sera aux commandes d'Antwerp - Courtrai, Erik Lambrechts se rendra au Parc Duden pour Union-OHL. Lawrence Visser suivra le déplacement d'Anderlecht à Saint-Trond, Lothar D'Hondt celui de Bruges à Eupen.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/kXHQtFUGKb