L'Antwerp prêt à frapper un grand coup et recruter un joueur qui a échappé à Kompany ?

Il y a quelques jours, le nom de Gustaf Lagerbielke était cité du côté de l'Antwerp. Le défenseur central de international suédois (1 sélection) évolue avec Elfsborg. Le Great Old voulait négocier avec l'écurie suédoise.

Sacha Tavolieri explique que le club anversois pisterait dorénavant un autre joueur, en cas d'échec dans ce dossier. Il s'agirait de Soumaïla Coulibaly (18 ans), qui évolue au Borussia Dortmund.

Récemment, Coulibaly a été cité du côté de Burnley. La presse allemande annonçait même qu'un accord autour d'un prêt avec une obligation d'achat comprise entre 16 et 18 millions d'euros avait été trouvé. Mais, alors que le joueur avait passé sa visite médicale, le deal aurait finalement capoté.

