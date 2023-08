"Lukaku nous a déçus en tant qu'homme"

Romelu Lukaku ne sera plus le bienvenu à Milan, c'est une certitude. Une légende de l'Inter l'a désormais ouvertement critiqué.

Fut un temps où Javier Zanetti était l'un des soutiens de Romelu Lukaku. Le vice-président de l'Inter Milan relativisait les difficultés rencontrées par le Diable Rouge en avril dernier, et était visiblement assez fan à la fois du joueur et de son implication.

Quelques mois plus tard, les choses ont bien changé. Le retour de Lukaku à l'Inter a capoté, après que les négociations aient traîné en longueur et que le Belge ait négocié avec la Juventus via son agent. Désormais, la porte est fermée à double tour et Javier Zanetti s'est exprimé à ce sujet dans la Gazetta dello sport.

"Lukaku nous a trahis. Nous sommes tous très déçus", reconnaît la légende argentine (858 matchs sous le maillot de l'Inter Milan). "Nous nous attendions à un comportement totalement différent de sa part, en tant que professionnel mais aussi en tant qu'homme".

Des mots forts, à la hauteur de la déception subie par les Nerazzurri qui avaient été très loin dans les négociations avec Chelsea pour tenter d'obtenir un transfert définitif de Lukaku. A ce jour, le Diable Rouge n'a pas encore de club, même si la Juventus semble se rapprocher de plus en plus.